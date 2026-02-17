Россия направила в ОЗХО ноту с опровержением заявлений Запада об отравлении Навального*

Россия направила в Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту, где категорически отвергает все обвинения западных стран в якобы отравлении блогера Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией,ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) токсином эпибатидином. Об этом сообщил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин, передает ТАСС.

«Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес. При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках», — заявил дипломат.

Он напомнил, что токсины, включая эпибатидин, регулируются не Конвенцией о запрещении химоружия, а другим международным договором — Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия, а потому не могут быть предметом дискуссии в ОЗХО.

О смерти основателя ФБК на 48-м году жизни стало известно два года назад — 16 февраля 2024-го. Это произошло в колонии «Полярный волк», где он отбывал 19-летний срок, который был назначен ему по обвинению в создании экстремистского сообщества. По официальным данным, Навальному внезапно стало плохо во время прогулки. Он потерял сознание и больше в себя не приходил. По данному факту была организована процессуальная проверка, по результатам которой сообщалось о возможном отрыве тромба.

Как отмечала член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, к смерти Навального могло привести постоянное содержание в штрафном изоляторе. Она пояснила, что это место, где человек находится в полной изоляции и у него ничего нет.