Захарова поздравила россиян с китайским Новым годом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила соотечественников с наступлением китайского Нового года — праздника весны Чуньцзе. В своем Telegram-канале она также обратила внимание на праздничное оформление столицы.

Китайский Новый год — один из главных традиционных праздников в странах Восточной Азии, который символизирует наступление весны и обновление. В 2026 году он наступил в начале февраля и традиционно сопровождается массовыми гуляниями, фейерверками и семейными встречами. В Москве к этому событию ежегодно украшают центральные площадки и организуют тематические мероприятия.

«С китайским Новым годом, праздником весны Чуньцзе. Планируйте выходные в Москве. Красота невероятная», — написала дипломат.

Ранее роботы-собаки в праздничных костюмах исполнили традиционный танец льва в пекинском Храме Земли в первый день китайского Нового года. Чуньцзе в этом году наступил в ночь на 17 февраля. По восточному календарю, начался год Огненной Лошади, который закончится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в Китае в этом году начались 15 февраля и продлятся до 23 февраля.