Спецборт с российской делегацией приземлился в Женеве

Самолёт с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, направляющейся на переговоры по урегулированию на Украине, совершил посадку в Швейцарии.

© Московский Комсомолец

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую - спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры по Украине в Женеве «важными» и «значительными».

Ранее Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией.