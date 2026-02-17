Посол России во Франции Алексей Мешков заявил об отсутствии у ЕС конкретных предложений по достижению договорённостей на Украине.

«На сегодня у стран Евросоюза никаких конкретных предложений по урегулированию украинского кризиса нет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол также напомнил о том, что Россия открыта для контактов.

По его словам, Евросоюз способен только выдвигать идеи, направленные на срыв переговоров и продолжение конфликта.

Ранее издание Der Spiegel писало, что Мюнхенская конференция продемонстрировала отсутствие у западных стран стратегии по поддержке Киева.