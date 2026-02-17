Посол РФ в Канаде заявил о регулярных угрозах российским дипломатам

Уровень опасности вокруг российских загранучреждений в Канаде остается высоким. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, сотрудники дипмиссии регулярно получают угрозы различного характера. Все подобные случаи передаются в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает за безопасность дипломатического корпуса. Кроме того, информация направляется официальными нотами в МИД Канады.

Степанов отметил, что посольство считает ситуацию тревожной. При этом, по его словам, канадские власти не соглашаются установить стационарные посты полиции у зданий российских дипломатических представительств.

Посол добавил, что по наиболее резонансным инцидентам реакция со стороны правоохранительных органов бывает адекватной. Однако, как он подчеркнул, местные силовые структуры придерживаются принципа реагирования на уже произошедшие события, а не профилактики.

По оценке дипломата, это создает дополнительные риски для сотрудников и имущества российских загранучреждений.

