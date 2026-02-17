Если Киев договороспособен, то согласится в Женеве на выработку дорожной карты, иначе украинская делегация все «запутает, сократит, переиначит». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

© Lenta.ru

«Но если они договариваться не хотят, они все запутают, сократят, переиначат», — высказался он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.