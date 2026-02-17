Посол РФ высказался о планах Британии укрепить ядерный потенциал

Укрепление Великобританией ядерного потенциала дает ей призрачную надежду на лидерство в Европе, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом пишут «Известия».

По словам дипломата, Лондон может пообещать «ядерные гарантии для отдельных стран Старого Света». Как указал Келин, британскому руководству также надо как-то оправдать затраты на такое наращивание в глазах своих граждан.

«Укрепление такого потенциала, видимо, внушает Лондону призрачную надежду на лидерство в обеспечении безопасности в Европе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Европе обсуждают усиление роли ядерных сил Великобритании и Франции.