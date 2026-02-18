Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya заявил, что Европа «буквально находится в истерике», требуя начала переговоров по Украине и своего участия в них.

© МИД РФ

«Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России начать переговоры и требуя от всех, чтобы Европа была участницей этих переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Глава российского МИД также отметил, что европейские государства не предпринимают шагов, чтобы заставить Киев отменить законы, запрещающие русский язык и каноническую православную церковь.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские политики не приводят убедительных аргументов в пользу участия ЕС в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.