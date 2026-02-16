Раскрыты детали предстоящих переговоров в Женеве

До трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Женеве не будут допущены представители СМИ, встреча пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили в МИД Швейцарии, передает РИА Новости.

© Global look

«Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что для работы СМИ будет организован пресс-центр.

Ранее стало известно, что делегация Украины уже прибыла в Женеву. Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 17-18 февраля.