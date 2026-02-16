Захарова обратилась к гражданам КНР на китайском языке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала обращение к гражданам КНР, в котором на китайском языке поздравила их с Новым годом.

© Global look

«Год лошади уже на пороге, от всей души поздравляю всех с праздником весны. В этом году Москва и Пекин впервые встретят весну вместе!» — сказала дипломат.

Она напомнила, что в 2026 году Москва в третий раз станет площадкой для празднования китайского Нового года, а в Пекине в то же время будут отмечать масленицу.

Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Китай в 2026 году.