Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы

Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы. Соответствующий проект постановления палаты парламента был принят на пленарном заседании 17 февраля.

«Подготовлен проект постановления о досрочном прекращении полномочий Дзюбы Виктора Викторовича в связи с его личным заявлением», — сказал на пленарном заседании первый заместитель председателя Комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Эрнест Валеев.

Виктор Дзюба родился 10 августа 1977 года. В 1999 году окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, в 2013 году получил второе высшее образование, окончив Восточно-европейский институт экономики, управления и права.

В сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы VIII созыва по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183.