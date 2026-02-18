В МИД отреагировали на угрозу одной страны перенести конфликт на территорию РФ

Угрожая перенести потенциальный конфликт на территорию России, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна намекнул, что первым «драпанет» из страны в таком случае. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможно, в такой затейливой аранжировке он намекнул, что первым драпанет из Эстонии», — предположила Захарова.

На вопрос корреспондента о том, может ли в таком случае Цахкна бежать на территорию России, дипломат ответила словами «как получится».

Она также подчеркнула, что в МИД России «знают цену» подобным заявлениям, но за свои слова такие люди обязаны отвечать. При этом Захарова отметила, что жителям Эстонии следует уточнить, кто поручил главе МИД прибалтийской республики делать такие заявления и от кого он говорит.

Ранее Цахкна заявил, что в случае нападения Эстония при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России. Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом, и призвал Европу отказаться от переговоров с Москвой.