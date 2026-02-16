Европу предостерегли от попыток «запереть» российский флот

Россия обладает немалым опытом по защите свободы судоходства, попытки «запереть» российский флот плохо закончатся, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Евросоюз планирует отказаться от потолка цен на нефть РФ, заменив его в 20-м пакете санкций полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти.

«Насчет того, будет или не будет российский флот «заперт», я бы предостерег делать выводы о том, что это возможно. Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре», — разъяснил Рябков.

Дипломат напомнил, что накоплен немалый исторический и современный опыт реализации, в том числе нашим военно-морским флотом, мероприятий по защите свободы судоходства.

«Если кто-то исходит из того, что можно дальше проводить «эксперименты», то это может плохо кончиться непосредственно для экспериментаторов», — констатировал замминистра.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва, Финляндия и Эстония рассматривают возможности для захвата нефтетанкеров, подозреваемых в причастности к российскому «теневому флоту».

Военные США перехватили еще один нефтетанкер

Журналисты уточнили, что страны Балтии и Финляндия рассматривают возможность использования международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам. Кроме того, эти государства намереваются разработать новые законы для перехвата большего количества танкеров.