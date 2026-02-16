Рябков: Россия и США постоянно обсуждают тему заключенных соотечественников

Тема россиян, находящихся в заключении в разных странах, включая США, регулярно поднимается в диалоге между Москвой и Вашингтоном, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль».

«Тема освобождения соотечественников, находящихся в заключении в разных странах... присутствует постоянно в нашем диалоге с американцами», — цитирует его ТАСС.

Рябков подчеркнул, что речь идёт об осуждённых по статьям, которые Россия считает политически мотивированными и неправовыми.

«Мы в прошлом имеем целый ряд примеров успешного решения этой задачи», — заключил Рябков.

Ранее Рябков сообщил, что Россия и США продолжают усилия в поиске общего знаменателя в отношениях.