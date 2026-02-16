Путин поручил создать комитет по деловому сотрудничеству в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил создать Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС. Распоряжение главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что председателем комитета будет назначен заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин. Ему предстоит в течение двух месяцев утвердить состав органа.

Распоряжение вступило в силу в день его подписания.

14 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС работают над созданием биржи драгоценных металлов. По словам дипломата, помимо общей инвестплатформы, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, существует идея создать отдельную платформу, ориентированную на работу в особых экономических зонах, которые имеются или создаются практически во всех странах объединения.