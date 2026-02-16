Российская делегация направится на трехсторонние переговоры в Женеву с конкретными указаниями действовать в рамках пониманий, достигнутых в Анкоридже на саммите президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

Москва исходит из того, что договоренности по Украине должны иметь прочный характер и «устранять первопричины конфликта», уточнил дипломат.

Рябков отметил, что большая угроза безопасности России исходит от Европы, которая «нацелена на конфронтацию».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что в российскую позицию перед встречей в Женеве внесены изменения, обещанные после попытки атаки на Валдайскую резиденцию Путина.

Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

Военные эксперты в свете этого предположили, что украинской стороне будут озвучены требования Москвы в полном объеме. Среди них — сокращение ВСУ до минимального уровня, повышение статуса русского языка.