В МИД предостерегли Запад от попыток «запереть» российский флот

Эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе презентации специального выпуска журнала «Русская мысль», передает ТАСС.

© МИД РФ

«Насчет того, будет или не будет российский флот «заперт», я бы предостерег делать выводы о том, что это возможно. Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре», — сказал замглавы МИД.

Рябков добавил, что Россия имеет немалый опыт защиты свободы судоходства. В связи с этим эксперименты в данном направлении могут плохо кончиться, подчеркнул замминистра.

14 февраля агентство Bloomberg сообщило, что глава минобороны Великобритании Джон Хили встретился с министрами обороны ряда европейских стран и обсудил с ними захват танкеров «теневого флота» России. По данным журналистов, участники встречи договорились координировать действия с США и рассмотреть возможность продажи нефти с захваченных судов для компенсации затрат.