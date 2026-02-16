Кадыров согласился участвовать в выборах главы Чечни только при поддержке Путина

Рамзан Кадыров заявил, что может выдвинуться на предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах главы республики при поддержке Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах главы республики, сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, такое решение он примет только в случае поддержки со стороны президента России Владимира Путина.

В своем телеграм-канале Кадыров рассказал, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов обратился к нему с просьбой участвовать в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии «Единая Россия».

Даудов обратился к главе республики от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа.

Кадыров поблагодарил Даудова и своих соратников за оказанное доверие, отметив, что согласится выдвинуть свою кандидатуру только при условии поддержки со стороны национального лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров и сенатор Сулейман Керимов примирились на встрече в Московском Кремле.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместного ужина с сыном Адамом Кадыровым на фоне слухов о его аварии.

В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих.