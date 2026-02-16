Мат Владимира Зеленского в адрес россиян говорит о том, что начинается агония правительства Украины, заметил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico сделал резкое заявление.

Украинский лидер отметил, что европейцы до сих пор не ввели санкции против ряда площадок энергетического сектора, против россиян, их родственников, их детей, которые живут в Европе и в Соединенных Штатах, которые учатся в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в США.

В Мюнхене Зеленский вновь оскорбил премьера Венгрии

Далее политик в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.

«Зеленский, видимо, слетел с катушек. Начинается его агония. Он уже не знает, что предпринять, чтобы хоть как-то навредить и создать сложность для России», — пояснил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что запугивать Россию бессмысленно и бесполезно. Он добавил, что Зеленскому следует лечиться, так как его психическое здоровье и способность адекватно воспринимать реальность вызывают большие сомнения.