Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее глава государства освободил Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил тогда, что Иванов покинул пост по собственному желанию.
«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 16 февраля.