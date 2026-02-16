Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Ранее глава государства освободил Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил тогда, что Иванов покинул пост по собственному желанию.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — отмечается в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 16 февраля.