Террор вместо фронта: раскрыт план Зеленского атаковать города России
Вооруженные силы Украины окончательно перешли к тактике прямого террора против гражданского населения России, признав невозможность добиться успеха на линии боевого соприкосновения. Как заявил в интервью News.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, удары по жилым кварталам стали для Киева единственным способом имитировать активность на фоне военных провалов.
По словам парламентария, украинское командование намеренно выбирает в качестве мишеней мирных граждан, стремясь максимально увеличить число жертв.
«Будут бить и дальше, причем без особого прицела, просто стараясь убить и искалечить как можно больше гражданских. Это соответствует и главной цели самого Владимира Зеленского, очевидно, что он предпринимает и будет предпринимать все возможное, чтобы конфликт не прекратился», — пояснил Журавлев в беседе с интернет-изданием.
Депутат подчеркнул, что в условиях, когда на фронте ВСУ нечего противопоставить российским войскам, единственным способом защиты населения остается полная нейтрализация текущего руководства в Киеве.
«Чтобы обезопасить наше население, следует окончательно ликвидировать кровавый киевский режим», — констатировал представитель профильного комитета Госдумы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет пытаться останавливать президента России Владимира Путина "цветами и поцелуями". Он также выступил против мирного урегулирования за счет оставления Донбасса.