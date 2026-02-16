Вооруженные силы Украины окончательно перешли к тактике прямого террора против гражданского населения России, признав невозможность добиться успеха на линии боевого соприкосновения. Как заявил в интервью News.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, удары по жилым кварталам стали для Киева единственным способом имитировать активность на фоне военных провалов.

© Московский Комсомолец

По словам парламентария, украинское командование намеренно выбирает в качестве мишеней мирных граждан, стремясь максимально увеличить число жертв.

«Будут бить и дальше, причем без особого прицела, просто стараясь убить и искалечить как можно больше гражданских. Это соответствует и главной цели самого Владимира Зеленского, очевидно, что он предпринимает и будет предпринимать все возможное, чтобы конфликт не прекратился», — пояснил Журавлев в беседе с интернет-изданием.

Депутат подчеркнул, что в условиях, когда на фронте ВСУ нечего противопоставить российским войскам, единственным способом защиты населения остается полная нейтрализация текущего руководства в Киеве.

«Чтобы обезопасить наше население, следует окончательно ликвидировать кровавый киевский режим», — констатировал представитель профильного комитета Госдумы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет пытаться останавливать президента России Владимира Путина "цветами и поцелуями". Он также выступил против мирного урегулирования за счет оставления Донбасса.