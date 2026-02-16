Стало известно, когда российская делегация прибудет в Женеву

Источник: российская делегация прибудет в Женеву рано утром 17 февраля
Российская делегация прилетит на переговоры в Женеву рано утром во вторник, 17 февраля, и должна покинуть её в среду вечером.
«Они прилетают в пять-шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но всё может переиграться», — рассказал ТАСС источник.
Переговоры запланированы на 17—18 февраля.
Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.
Ранее стало известно, что переговоры по Украине в Женеве пройдут в гостинице InterContinental.