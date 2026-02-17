Ил-96 спецотряда «Россия» вылетел в Женеву

Самолёт Ил-96 специального лётного отряда «Россия» вылетел в Женеву, следует из данных сервиса Flightradar24.

По данным портала, самолёт вылетел из московского аэропорта Внуково в 23:35 мск. В настоящее время борт направляется в международный аэропорт Женевы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российская делегация во главе с помощником главы государства Владимиром Мединским отправилась на переговоры по украинскому вопросу в Женеву.

Как сообщила продюсер RT Ольга Батаман, делегации переговорщиков уже начинают собираться в отеле InterContinental в центре Женевы.

Переговоры запланированы на 17—18 февраля.