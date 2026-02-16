Россия не допустит дискриминации своих граждан за рубежом и даст жесткий ответ на оскорбительные высказывания Владимира Зеленского. Об этом заявил «Аргументам и фактам» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Зеленский в эфире подкаста The Conversation нецензурной фразой призвал ЕС и США выслать с их территории граждан России. По его словам, западные страны так не ввели санкции против россиян, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью в США».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заметил, что молчать по поводу таких заявлений не нужно, но Западу это не выгодно.

«Раньше граничащие с Россией регионы с удовольствием продавали землю, где наши граждане строили себе дачи. Например, финны получали с этого большую выгоду. Кто-то сейчас пытается позицию пересматривать, но мы будем жестко отвечать любой стране. Попытки дискриминации не должны проявляться, мы не должны позволять, чтобы такие темы даже обсуждались в Европе», – подчеркнул Чепа.

Он заверил, что Россия будет защищать всех своих граждан, в том числе и тех, кто живет за пределами страны, напомнив, что одной из причин начала спецоперации стала дискриминации русских, проживающих на Украине.