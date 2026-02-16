Дмитриев оценил цитирование главой дипломатии ЕС Каллас комиксов Marvel

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на увлечение верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас комиксами Marvel.

Об этом он написал в соцсети X.

«Кая Каллас… пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе — она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» — заявил глава РФПИ.

Ранее Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к аудитории фразами из киновселенной Marvel.

«Европейцы, общий сбор! — и позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», — сказала она.

Приведенную чиновницей фразу в сети часто приписывают Тони Старку — персонажу киновселенной Marvel, которого сыграл Роберт Дауни — младший.