Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

В Москве решительно отвергают обвинения в отравлении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его реакцию приводит «Интерфакс».

Как стало известно агентству, Песков по просьбе журналистов прокомментировал совместное заявление ряда стран Запада, сделанное «на полях »Мюнхенской конференции, о том, что Навальный был отравлен ядом эпибатидином. По их мнению, «только российское государство имело возможность» использовать этот яд.

Пресс-секретарь президента России отметила, что подобные претензии Запада ни на чем не основаны. По мнению Пескова, все обвинения носят предвзятый характер.