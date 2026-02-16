В Кремле ответили на вопрос о мерах безопасности в российских школах

В российских учебных заведениях принимаются необходимые меры безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что инструкции о дополнительных мерах уже неоднократно давались ответственным ведомствам и службам.
«МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. Изданы уже и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств, поэтому меры принимаются», — сказал он.