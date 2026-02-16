Путин созвонился с лидером соседней страны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин разговаривает со своим коллегой из Казахстана, с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Какие темы обсуждают президенты, Песков не раскрыл. Он уточнил, что сообщение с подробностями телефонного разговора появится позже.

Токаев подписал указ о референдуме по новой конституции Казахстана

Ранее Токаев рассказал о физической форме Путина. Он вспомнил, как во время визита в Бишкек президент РФ провел прием против молодого дзюдоиста и «отстоял честь старшего поколения».