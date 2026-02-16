В Кремле полностью согласились с мнением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Украина использует нефтепровод «Дружба» как инструмент шантажа после отказа в немедленном членстве в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

На вопрос журналистов о заявлении словацкого премьера Фицо относительно того, что нефтепровод «Дружба» и поставки нефти стали предметом шантажа из-за отказа Украине в членстве в ЕС, Дмитрий Песков ответил однозначно: «Да, абсолютно, мы абсолютно с этим согласны». Его слова передает корреспондент URA.RU.

Фицо сделал заявление о диалоге с Путиным

Роберт Фицо на фоне приостановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» заявил, что поставки нефти стали инструментом политического давления и шантажа в связи с позицией Венгрии по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Премьер-министр добавил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, снабжаемый по нефтепроводу «Дружба» и ориентированный на переработку российского сырья, в настоящее время функционирует в штатном режиме и перебоев в его работе нет.