Песков рассказал о темах для обсуждения на переговорах в Женеве

На переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях. Об этом 16 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как уточнил Песков, будут обсуждаться и другие вопросы, которые связаны с требованиями Москвы.

Ранее Песков заявил, что очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве. Он пройдет 17-18 февраля. Представитель Кремля также отмечал, что делегацию от России возглавит помощник Президента РФ Владимир Мединский. Новая встреча также пройдет в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

Также сообщалось, что со стороны США участие в переговорах примут спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Первые переговоры России и Украины в 2026 году прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. Второй раунд также состоялся в столице ОАЭ 4-5 февраля.