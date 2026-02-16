В Госдуме сделали заявление о возможном энергетическом перемирии с Украиной

Энергетическое перемирие нужно Киеву для сохранения работоспособности военно-промышленного комплекса, Москва не согласится на это. Такое мнение высказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, энергетическое перемирие «сыграет не в нашу пользу на фронте».

«Я думаю, что Владимир Зеленский заботится не о населении, а о том, чтобы энергией снабжались объекты ВПК. Поэтому мое мнение как военного человека, что это нецелесообразно», — пояснил Колесник.

Он напомнил, что Россия уже шла на поводу у Зеленского, но ему «не важен его народ, ему нужно энергетическое перемирие, чтобы продолжать конфликт и атаковать».

Ранее «Укрэнерго» заявило, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины отмечало, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции.

При этом после того, как президент США Дональд Трамп попросил Россию о недельном энергетическом перемирии в связи с накрывшей Украину волной холода, Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении соглашений. В ответ американский лидер опроверг эту информацию, подчеркнув, что президент Владимир Путин «сдержал свое слово».