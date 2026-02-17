У отеля в Женеве, где остановилась российская делегация, усилены меры безопасности

Меры безопасности вокруг отеля President Wilson в Женеве, где остановились члены российской делегации, участвующие в трехсторонних переговорах по Украине, усилены. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что вход в отель во время прибытия российской делегации охраняли не менее шести представителей полиции, которые после этого не покинули свои посты.

Менеджер отеля в свою очередь отметил, что пройти в отель и выпить чашку кофе может любой. До этого сообщалось, что в Женеву, где пройдут переговоры по Украине, прибыл самолет российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Отмечается, что перелет из Москвы до Женевы составил девять часов в облет недружественных стран. Для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии. Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием РФ, США и Украины.

По мнению экс-разведчика Скотта Риттера, участие в переговорах по Украине Владимира Мединского демонстрирует решительность и конструктивный подход Москвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным.