Посол России на Кубе выступил с предупреждением США

Руководство Кубы не исключает возможности вторжения США на остров, но у республики есть большой опыт противостояния внешней агрессии.

Об этом заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью телеканалу «Россия-24».

«У кубинцев, конечно, огромный опыт противостояния внешнему врагу, внешнему потенциальному агрессору и реальному агрессору. И Куба — не Венесуэла. Если сюда кто сунется, мало не покажется», — подчеркнул дипломат.

Коронелли рассказал, что на острове регулярно проводятся военные учения, а кубинские граждане готовы к мобилизации, если она станет необходимой. При этом посол отметил, что считает американское вторжение на Кубу маловероятным.

В США рассматривают возможность отправки топлива на Кубу

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Сообщается, что такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. Трамп также пригрозил ввести пошлины на экспорт в США товаров из стран, которые поставляют нефть на остров.