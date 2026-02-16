Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, власти республики готовы показать американскому лидеру изменения, произошедшие на полуострове за последние годы. Константинов отметил, что крымчане заинтересованы в диалоге с политиками, которые, по его оценке, способны объективно воспринимать ситуацию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

Украина считает Крым своей территорией и называет его временно оккупированным. Ряд западных стран поддерживает позицию Киева. Российские власти заявляют, что решение о воссоединении было принято жителями полуострова на референдуме в соответствии с нормами международного права.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.