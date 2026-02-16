$77.1991.56

Глава парламента Крыма пригласил президента США на полуостров с визитом

Московский Комсомолец

Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

© РИА Новости

По его словам, власти республики готовы показать американскому лидеру изменения, произошедшие на полуострове за последние годы. Константинов отметил, что крымчане заинтересованы в диалоге с политиками, которые, по его оценке, способны объективно воспринимать ситуацию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

Украина считает Крым своей территорией и называет его временно оккупированным. Ряд западных стран поддерживает позицию Киева. Российские власти заявляют, что решение о воссоединении было принято жителями полуострова на референдуме в соответствии с нормами международного права.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.