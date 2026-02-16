Володин: Европолитики окончательно потеряли разум

Большинство Европарламента считает, что беременеть могут не только женщины, но и мужчины - на этом основании председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал вывод о безумии таких политиков.

В своем Telegram-канале и в канале в MAX он напомнил, что на днях в Европарламенте прошли трехчасовые дебаты.

"Спорили: только ли биологические женщины могут беременеть и рожать детей? - рассказал председатель Госдумы. - Итоги голосования по этому вопросу в очередной раз показали уровень безумия и деградации".

Вердикт европолитиков, по его словам, означает признание "трансгендерных женщин как женщин", чтобы уравнять их в правах и возможностях.

Володин привел и другой пример. "Шагом в сторону окончательного морального разложения также отличились в Англии, - рассказал он. - Там по школам разослали рекомендации, обязывающие педагогов обращаться к детям в возрасте от 4 (!!!) лет в том роде, который отражает их гендерную идентичность. То есть мальчики могут быть девочками. И наоборот".

Володин не видит конца проявлениям помешательства европейских элит. Он считает, что процесс не остановится до тех пор, пока у власти там находятся сегодняшние политики.

"Которые свои планы по дальнейшему превращению людей в суррогатов фиксируют документально в виде постановлений и законов", - добавил Володин.

Он также отметил, что в октябре 2025 года Еврокомиссией была представлена стратегия, в которой обозначен курс на отмену любых возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола.

Уже сегодня почти в 20 странах Европы их нет либо они минимальны, добавил спикер.

Он не сомневается, что все это приведет к большой трагедии.