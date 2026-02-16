Выяснилось, что переговоры по Украине пройдут без Европы в Швейцарии

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США состоится 17–18 февраля в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, швейцарский город выбран из-за удобства для всех сторон. Европейские представители за столом переговоров присутствовать не будут.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ранее, на переговорах в Абу-Даби, делегацией руководил глава Главного управления Генштаба Игорь Костюков. По данным ТАСС, состав российской группы будет расширен до 15–20 человек. В нее, как ожидается, войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал смену руководителя российской делегации неожиданной. По информации «РБК-Украина», он связал это с желанием Москвы отложить принятие решений и заявил, что Киев совместно с Вашингтоном не допустит начала переговоров «с чистого листа».

Украинскую сторону представит делегация во главе с руководителем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым. В нее также войдут Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Давид Арахамия и Вадим Скибицкий.

США в Женеве будут представлять спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Их участие подтвердил госсекретарь Марко Рубио. По данным иранских дипломатов, в те же даты в Женеве пройдет и второй раунд переговоров США и Ирана.

Швейцария включена Россией в перечень недружественных государств с марта 2022 года. При этом Мединский находится под санкциями США и Канады, но не Евросоюза и Швейцарии.

Последний раунд с участием Мединского прошел 23 июля 2025 года в Стамбуле. Тогда стороны объявили о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, однако их работа фактически не началась. По итогам прежних встреч проводились обмены телами погибших.

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов отметил, что Швейцария сохраняет особый статус, не входя в ЕС и НАТО. По его словам, выбор Женевы может быть связан с графиком американской делегации, которая параллельно ведет переговоры по другим направлениям. Он также считает, что расширение состава российской делегации может свидетельствовать о более широкой повестке — от вопросов прекращения огня до возможного обсуждения политических и гуманитарных тем.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял о готовности Берна предоставить площадку для диалога. В 2024 году страна принимала «саммит мира» без участия России, а в 2026 году председательствует в ОБСЕ. В российском посольстве в Берне подчеркивали, что февральская встреча не связана с деятельностью этой организации.

Накануне Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина не намерена выводить войска с подконтрольных ей территорий Донбасса.