Западу удалось сделать Украину европейской в плане нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции сказал, что российский глава Владимир Путин якобы хотел сделать Украину российской, но теперь она стала европейской.

Захарова: призыв Зеленского к травле русских атлетов на Олимпиаде - истерика

Ранее издание Strategic Culture написало, что многие европейские лидеры настроены на продолжение борьбы против России в рамках украинского конфликта.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку финансирует Киев.