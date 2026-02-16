Путин вызвал переполох: маневр России с Су-57 стал проблемой для Японии и Аляски

Российские истребители Су-57 некоторое время назад оказались в центре внимания мировых СМИ. Утверждается, что по меньшей мере полтора десятка таких самолетов были переведены на Дальний Восток. Как отметили польские журналисты, русский маневр сулит проблемами Японии и США.

© kremlin.ru

«Россия передислоцирует истребители Су-57 ближе к Японии. Демонстрация силы, которая может перерасти в операции в небе над Аляской», – пишут авторы польского издания.

В статье говорится, что действия России спровоцировали оживленные дискуссии относительно мотивов такого маневра. Согласно одной из гипотез, он был предпринят с целью подготовки пилотов российских истребителей.

Су-57 сочли угрозой для Запада

Кроме того, появление Су-57 в указанном регионе могло послужить сигналом для Токио. Примечательно, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает за внесение изменений в пацифистскую конституцию страны и декларирует готовность к более жесткому противодействию Китаю и России. Существует также мнение, что Российская Федерация не намерена ограничиваться лишь Японией, а планирует проводить операции в глубине Тихого океана, пишет АБН24.

«Российские Су-57 в сопровождении бомбардировщиков потенциально способны выполнять задачи не только вблизи японских границ, но и проникать глубже в Тихий океан, вплоть до Аляски. Эти истребители обладают одним из самых внушительных радиусов действия среди всех мировых типов самолетов», – полагают в Польше.

Напомним, в США восхитились российским Су-57.