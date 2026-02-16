Раскрыт один из главных вопросов переговоров по Украине в Женеве

Энергетическое перемирие будет обсуждаться на переговорах по Украине в Женеве. Один из главных вопросов встречи раскрыл западный источник ТАСС.

Ранее власти Швейцарии обязались обеспечить безопасный пролет российской делегации в Женеву.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. В этот раз делегацию России возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

Российскую делегацию на прошедших переговорах в Абу-Даби возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков.