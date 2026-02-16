Артемий Лебедев рассказал о мечтающих о фотографии с Путиным европейских лидерах

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Европа хотела бы сотрудничать с Россией, так как она кажется ей надежным геополитическим партнером. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он также пошутил, что европейские лидеры хотели бы сделать фото с президентом России Владимиром Путиным.

Лебедев обратил внимание на заголовок материала издания Foreign Policy «Европа готовится к сближению с Путиным». Блогер отметил, что европейские политики действительно изменили отношение к России и начали воспринимать страну как надежного партнера. По мнению дизайнера, в президенте США Дональде Трампе европейские лидеры, напротив, разочаровались, так как он «непредсказуемый и взбалмошный».

«Вообще Россия слишком хорошо соблюдает свои договоренности, даже неприлично, так не надо. (...) Европейские политики сейчас мечтают тоже заполучить по фоточке с Путиным, так же, как у Трампа висит в Белом доме, чтобы у каждого была такая. Хотят с нами снова о чем-то договариваться», — сказал Лебедев.

Ранее дизайнер назвал висящее в Белом доме фото Трампа с Путиным, сделанное во время саммита на Аляске в августе 2025 года, «экстазом для русской пропаганды». Он также допустил, что президент США считает этот снимок значимым.