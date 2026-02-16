Благодаря республиканцам в конгрессе США и венгерскому премьеру манипуляции руководства Европейского союза (ЕС) были раскрыты. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о цензуре и вмешательстве Брюсселя в выборы в европейских странах.

«Из тьмы на свет», — написал Дмитриев.

Дмитриев уличил Запад в игнорировании коррупции на Украине

Ранее Виктор Орбан заявил, что именно ЕС в настоящий момент представляет наибольшую угрозу для страны.

«Они шантажируют нас. Они пытаются задушить нас экономически и финансово», — пояснил политик.

Он также утверждал, что Брюссель хотел бы сменить правительство в Венгрии.