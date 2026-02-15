Политик объяснил, какой знак Россия дала Европе

Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан считает, что Россия посредством переноса переговоров в Женеву возвращает европейцев в игру, позволяя им вновь включиться в процесс украинского урегулирования.

Как напомнил политик, до сих пор посредниками в переговорах по Украине выступали Турция и страны Персидского залива. "Они, несомненно, будут продолжать эту роль и в будущем, как мы видели на примере обмена пленными и телами погибших", - заявил он в беседе с ТАСС.

"Но, перенося [переговоры] в центр Европы, мы даем европейцам знак. Мы возвращаем их в игру, но также ставим их перед ответственностью: им недостаточно сохранять свою воинственную позицию, поставляя Украине все больше оружия и средств для ведения войны. Вместо этого они должны работать на благо мира, а это несравнимо сложнее и требует больших усилий", - пояснил Меттан.

Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. 4-5 февраля там же состоялся второй раунд трехсторонних переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.