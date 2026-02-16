Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопрос о коррупции в его окружении. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и "золотым унитазом", был задержан при попытке бегства в Польшу», — указал он.

При этом в Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов, посетовал Дмитриев.

Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

Ранее немецкие СМИ написали, что коррупция остается серьезной проблемой для Украины. Авторы материала констатировали, что коррупционные скандалы на Украине также все больше подрывают доверие к ее ключевым западным партнерам.

До этого сообщалось, что власти Украины «умудрились украсть деньги» на печати информационных материалов по борьбе с коррупцией. Российские силовики смогли получить доступ к файлообменнику министра культуры Украины Татьяны Бережной и подразделений пропаганды Вооруженных сил Украины.