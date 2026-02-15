Медведев объяснил, сколько проживет Зеленский после слов о Путине в Мюнхене

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский будет жить, «пока продолжает разваливать Украину». Так Медведев прокомментировал заявления Зеленского о президенте РФ Владимире Путине на Мюнхенской конференции по безопасности.

В воскресенье Медведев опубликовал короткое видеоосообщение на платформе Мах. Политик посвятил его недавнему оскорбительному высказыванию Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене.

«Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — сказал Медведев.

Ранее в Госдуме также отреагировали на хамство Зеленского в адрес мировых политиков.