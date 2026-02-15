Посол РФ в Нигере: слухи об объявлении войны Франции - неправда

Ряд зарубежных и российских СМИ распространяют ложную информацию о том, что Нигер якобы объявил войну Франции, заявил посол России в Нигере Виктор Воропаев. Дипломат указал на недостоверность данных о том, что "начальник штаба вооруженных сил Нигера Амаду Ибро в прямом эфире центрального телевидения страны заявил о войне с Францией, объявив мобилизацию", подчеркнув, что из всей фразы верна только фамилия генерала.

"Все остальное, мягко выражаясь, неправда. И комментировать ее хотелось бы по аналогии с известной шуткой: не начальник генерального штаба, а специальный советник президента; не на центральном телевидении и не в прямом эфире, а на митинге с молодежью; не объявил войну и мобилизацию в прямом смысле этих слов, а призвал население к сплоченности перед лицом внешней угрозы", - отметил Воропаев.

По его словам, первым вырвал из контекста слова "о готовности вступить в войну с Францией" корреспондент одного из французских изданий. Затем новость подхватили другие СМИ, включая российские.

Воропаев уточнил, что на самом деле 11 февраля специальный советник президента Нигера Амаду Ибро выступил в столице на митинге, посвященном встрече с молодежью. Такие митинги, как пояснил дипломат, проходят по всей стране после отражения в ночь на 29 января беспрецедентной атаки исламистских террористов на столичный аэропорт. Нападение отразили военнослужащие Африканского корпуса Минобороны России и ВС Нигера: 20 боевиков нейтрализованы, 11 захвачены в плен. По данным местных СМИ, среди нападавших был гражданин Франции, добавил он.

"Выступая по национальному телевидению 29 января с.г., президент А.Чиани выразил признательность российским военнослужащим за высокий профессионализм, одновременно обвинив в помощи террористам внешние силы, в том числе Францию, которая оставила о себе в Нигере не самую добрую память", - говорится в комментарии.

При этом Воропаев отметил, что антифранцузские настроения в нигерском обществе сохраняются с июля 2023 года, когда после прихода к власти нового руководства Париж "попросили на выход", закрыв посольство и эвакуировав военный контингент. Негатив усилился после серии атак: 18 января террористы убили более 30 человек в деревне региона Тиллабери, в ночь на 6 февраля напали на таможенный пост Куре в 60 км от столицы, 8 февраля совершили теракт в Бирни-Н`Конни на границе с Нигерией.

"Вполне естественно, что на фоне этих трагических событий, угрожающих безопасности Нигера и его граждан, широкие слои населения выражают солидарность с руководством страны и заявляют о готовности дать отпор террористам и тем силам извне, которые оказывают им логистическую, финансовую и техническую поддержку, - подчеркнул он. - Именно в таком ключе прозвучали слова А. Ибро "о войне с Францией" в ходе его яркого и эмоционального выступления перед молодежью столицы на многочисленном митинге. Он, в частности, также отметил, что "мы имеем дело с людьми, которые ради обладания нашими богатствами хотят любой ценой вернуть нас к тому положению, которое обеспечивало их процветание".

Кроме того, по словам посла России, вечером 13 февраля президент Чиани в интервью национальному телевидению заявил, что нападение на аэропорт "обошлось в колоссальные 300 млн франков КФА, которые были оплачены спонсорами террористов". Он также обвинил Францию в стремлении дестабилизировать Нигер и вернуть контроль над его ресурсами, напомнил он.