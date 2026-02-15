В Госдуме отреагировали на хамство Зеленского в адрес мировых политиков

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что ему дозволено хамить, требовать все подряд, а его мнение будет кому-то интересно. Он думает, что каждую его реплику готовы встречать с аплодисментами, однако реальность противоположна.

Такое мнение выразил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

«Складывается впечатление, что Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждая реплика будет встречаться аплодисментами», — сказал Хамитов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, реальность противоположна домыслам Зеленского.