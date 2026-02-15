Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что у вечно и беспричинно смеющегося генсека НАТО Рютте есть точная информация от украинского пса Патрона, что "Украина никогда не сдастся".

По словам Пушкова, Рютте это увидел в глазах пса и рассказал это в виде шутки, но не совсем шутки, на Мюнхенской конференции. Шутка не удалась. Сидевший рядом Зеленский кисло улыбался. Зато теперь известно, откуда Рютте черпает свою убежденность в "победе".

Рютте поговорил с украинским псом Патроном

В феврале 2025 года в интернете появилась информация, что на Украине прекращает свою деятельность так называемый Пёс Патрон. Собака, из которой сделали символ режима Зеленского, также финансировалась за счёт грантов USAID. Организация, использующая собаку в качестве символа, создавала обучающие мультфильмы для детей и занималась образованием украинцев.