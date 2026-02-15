В СФ раскрыли смысл речи Рубио на Мюнхенской конференции

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что так называемая концепция конца истории, которая в 1990-е гг. стала чуть ли не официальной доктриной в США, провозгласившей полное и окончательное торжество "либеральной демократии" и Запада во главе с США, всегда была откровенной глупостью, пропагандистским конструктом, необходимым для обоснования однополюсного "мира по-американски" (Pax Americana). Теперь это признано официально.

По словам сенатора, это сделал государственный секретарь США Рубио, выступая на Мюнхенской конференции. И это имеет значение, поскольку означает, по сути, отказ самих Соединенных Штатов от идеи "однополюсного мира". Рубио назвал идею "конца истории" с ее представлением, что каждай страна станет либеральной демократией, а основанных на правилах глобальный порядок вытеснит национальные интересы, "опасным наблуждением". В итоге это ослабило Америку и теперь ей это надо признать и двигаться к "восстановлению".

По мнению Алексея Пушкова, выступление Рубио является свидетельством краха глобализации, по крайней мере, в том виде, в каком она понималась в США до недавнего времени — как средство расширения американского доминирования в мире. Вместо этого, согласно трактовке Рубио, текущая модель глобализации привела к ослаблению Америки, в то время как другие мировые центры силы получили возможность укрепиться, используя сложившуюся ситуацию в своих интересах.