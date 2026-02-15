Финляндия вступила в Североатлантический альянс в надежде получить часть территории России, заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В итоге, добавил он, республика получила большие проблемы, которые в дальнейшем будут только множиться, пишет РИА Новости.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции заявил, что Россия якобы потерпела «стратегическую неудачу» в конфликте на Украине. Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

«Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России, как предлагал [экс-президент США Джо] Байден, и захватить часть нашей территории. В итоге Финляндия получила большие проблемы. Которые в будущем будут только множиться», — разъяснил Володин.

Спикер заметил, что заявление Стубба можно расценивать как оправдание в первую очередь перед гражданами своей страны за вступление в организацию.

В Финляндии сделали громкое заявление о России

По его словам, республике ничто не угрожало, государство развивалось благодаря российским дешёвым природным ресурсам и инвестициям.

«Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес», — констатировал Володин.

Ранее в Москве сообщили, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.