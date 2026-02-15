Шансы на проведение выборов на Украине оценили

Реальных шагов по организации выборов на Украине пока не предпринято. Внимание на это в разговоре с ТАСС обратил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В стране сейчас действует военное положение, а в этот период выборы невозможны, заметил Галузин. Значит, и рассуждать о задействовании различных структур для участия в процессе электорального мониторинга еще слишком рано.

При этом замглавы внешнеполитического ведомства напомнил о том, что в начале года ЦИК Украины направил в Верховную Раду свои мысли о том, как именно следует организовать и провести это голосование. Сам Галузин, однако, считает, что положение Зеленского сейчас неустойчиво, а его разговоры о выборах — это попытка оправдаться перед недовольными политиками других стран.

Ранее сам Зеленский сказал о том, что выборы на Украине могут состояться в случае остановки огня на два месяца. Об этом он заявил в ответ на призыв президента США Дональда Трампа, предложившего Киеву организовать голосование. Политик считает, что американский лидер способен создать все условия, надавив на президента РФ Владимира Путина. В этом случае украинский парламент готов изменить закон.